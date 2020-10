Vlaamse visser: "Als we niet meer in Britse wateren mogen vissen, dan is het voor ons gedaan"

Een van de knelpunten in de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over een nieuw handelsakkoord is de visserij. Zullen de Europese vissers vanaf 2021 nog in Britse wateren mogen vissen? Over die vraag lopen de onderhandelingen nog steeds vast. "Terzake"-reporter Willem Van Mullem zoekt in bovenstaande reportage uit waarom het dossier over de visserij zo gevoelig is. En daarbij duikt ook een opmerkelijk charter uit 1666 op.