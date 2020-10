Vlaamse quinoa, boer en burger dicht bij elkaar en aandacht voor lokaal: minister Crevits werkt voedselstrategie uit

In 2022 moet er zelfs een heuse voedseltop komen. "Daar willen we een aantal acties op de kaart zetten die ertoe moeten leiden dat de plaats van voeding in ons dagelijkse leven weer een stuk groter wordt", verklaart minister Crevits. "Tegen 2022 moeten we ons voedselverhaal volledig klaar hebben en dat we goed weten op welke fronten we innovaties kunnen boeken. We willen dat plan klaar hebben, de uitrol ervan zal een werk van lange adem zijn. "

Een voedselstrategie vergt investeringen. "Maar een specifiek bedrag noemen, is moeilijk", laat het kabinet van de Vlaams minister van Landbouw weten. "Het is cruciaal dat we als overheid de komende jaren investeren in de keten in zijn geheel. Het heeft enkel nut om een boer te heroriënteren naar bijvoorbeeld quinoa als daar ook een vraag naar is. Dus moeten we ook investeren in het correct informeren van de consument."