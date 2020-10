Voor het eerst moet iemand na “verkeersongeval” voor assisen verschijnen: “Hij gebruikte zijn auto als wapen”

Advocaat Filip De Reuse vertelt wat er is gebeurd: “Zij hadden een knipperlichtrelatie. Er waren al enkele incidenten met agressie geweest. Ze had beslist om die relatie stop te zetten. Toen ze op een terras zat met haar vriendinnen, kwam hij daar discussiëren en nam haar gsm af. Zij ging onder druk met hem mee. Hij reed dan met haar bewust tegen een geparkeerde bus. Ze was op slag dood. Hij reed 194 km per uur, waar hij maar 50 mocht en veroorzaakte dus een dodelijk verkeersongeval.”