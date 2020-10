Voorlopig geen bezoek welkom in 3 van de 5 OCMW-woonzorgcentra in Kortrijk

"We denken nu aan alternatieve manieren om de bewoners contact te laten hebben met mensen buiten het woonzorgcentrum", zegt schepen van Zorg en Welzijn, Philippe De Coene (SP.A). "We denken eraan om de individuele bezoeken niet langer op de kamer, maar in een afgesloten ruimte te organiseren. We testen ook nieuwe, technische applicaties uit, zoals skypen via televisie. Morgen heb ik een overleg met een dienstverlener. Als dat goede resultaten oplevert, denken we dat allemaal toe te passen."