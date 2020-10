Werknemer MIVB zwaargewond na mogelijke pesterijen: twee collega's op non-actief gezet

Een medewerker van de MIVB bij de stelplaats Delta raakte vorige week zwaargewond aan zijn arm en moest geopereerd worden. Dat zou gebeurd zijn nadat twee collega's het licht in een afgesloten werkplaats hadden gedoofd terwijl het slachtoffer daar alleen aan het werk was. In een vlaag van paniek zou het slachtoffer daarop een raam hebben gebroken met zijn arm waarbij hij dus zware verwondingen opliep. De MIVB bevestigt de feiten niet maar geeft wel toe dat er een intern onderzoek is gestart naar pestgedrag.

Zolang dat onderzoek loopt, zijn enkele werknemers op non-actief gezet. De MIVB laat nog weten dat pesten niet door de beugel kan en dat, mocht er inderdaad sprake zijn van pesten, de nodige sancties genomen zullen worden. Het slachtoffer ligt nog altijd in het ziekenhuis.