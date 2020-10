"Hello"-video verpulverde 5 jaar geleden YouTuberecords: "Adele? Welke Adele? Gewoon, Adele!"

Als 'ex' van Adele in de "Hello"-video werd gekozen voor Tristan Wilds, die toen al naast Ryan Gosling geacteerd had in "Half Nelson", maar nog meer bekend was door zijn rollen in de tv-series "The Wire" en "90210". Bovendien had hij als zanger al een nominatie voor een Grammy Award op zak. Dat Dolan bij Wilds terechtkwam, was enigszins aan Adele zelf te danken.

Dolan: "Het was mijn voorstel om met Tristan Wilds te werken en zij ging daarmee akkoord. Ik had hem bezig gezien in "The Wire" en vond hem daar geweldig. Toch was zij het die wilde dat we geen blanke man voor de video zouden gebruiken, een idee waar ik helemaal achter stond. Ze belde me op een gegeven moment immers op en zei: “Ik denk dat we dit moeten doen.” Nu, de juiste aanleiding in het nieuws herinner ik me niet meer, omdat er zoveel incidenten waren met politiegeweld. Jammer dat ik het me niet meer kan herinneren, maar ze zijn allemaal walgelijk. Maar Adele kwam dus met dat idee, op de meest spontane manier. Niet vanuit het idee dat het hip was of zo, dat het een verplichting was om het zo te doen. Maar de spanningen tussen de autoriteiten en de zwarte bevolking hadden haar zodanig geraakt dat ze vond dat ze een boodschap daaromtrent moest brengen. Ik vond het een fantastisch idee en vind het zelfs jammer dat het niet mijn idee was." (Vulture, december 2016)