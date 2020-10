"Sciensano zit op z'n data" versus "wet blijft de wet": geeft Sciensano onvoldoende coronagegevens vrij?

Volgens Léonard hebben ze niet alle data. “Wij weten bijvoorbeeld niet waar mensen besmet worden. Bij normaal actieve mensen is het precieze moment van besmetting niet te achterhalen. We zetten alles wat we wél hebben op onze website Epistat. Daarnaast nemen we elke aanvraag naar informatie au sérieux. Maar de wet blijft de wet, wij staan ​​daar niet boven. Wie is de eigenaar van die gegevens? Is de kwaliteit voldoende? Is het duidelijk wat ermee gaat gebeuren? Schenden ze de privacyregels niet? Dat moeten we afwegen. Binnen onze normale opdracht mogen wij data gebruiken voor welomschreven doelen. Maar voor alle andere gebruik van gegevens moeten wij toelating vragen aan de Gegevens Beschermings Autoriteit (GBA, het orgaan in ons dat toezicht houdt op de regels op de verwerking van persoonsgegevens, red.). In vredestijd ben je gelukkig dat er zoveel regels zijn. In 'oorlogstijd' is dat soms lastiger. Onze wapens moeten in de kast blijven terwijl de vijand aan de deur staat, denken we soms. "