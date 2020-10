Alsmaar minder jongeren nemen de fiets naar school in Halle

De scholengemeenschap geeft toe dat er de afgelopen jaren al verschillende inspanningen gebeurd zijn, maar vraagt toch aan alle betrokkenen zoals de stad en het gewest, om een tandje bij te steken. En dat is geen overbodige luxe want in Halle alleen al zal het leerlingenaantal nog stijgen met 1.200 leerlingen tegen het schooljaar 2024-2025. "Als we zo verder gaan betekent dat 200 extra leerlingen die elke ochtend met de auto aan de schoolpoort worden afgezet", zegt wim Verdeyen. "Gelukkig is er een goede samenwerking met De Lijn en met de stad. We hopen dat we met deze informatie elkaar kunnen helpen om dit probleem aan te pakken."