Belgische Mieke Haeck vroeg VS-presidentskandidaat Joe Biden wat hij voor haar transgenderkind kan doen

Mieke Haeck sprak uit eigen ervaring, een van haar twee dochters is transgender. Ze had het over de discriminerende maatregelen die huidig president Donald Trump genomen heeft tegenover transgenders en LGBTQ-mensen in het algemeen. Zo kunnen die niet langer dienen in het leger en heeft Trump maatregelen die discriminatie moeten tegengaan, afgezwakt of ingetrokken. Haeck wou weten of en hoe Joe Biden van plan was om daaraan te verhelpen.