Beringen is gaststad voor Werelddag van Verzet tegen Armoede

Ook in Beringen is er heel wat armoede en daar wil de stad iets aan doen. "Heel veel van onze maatschappelijke kwetsbaarheid situeert zich in Beringen-Mijn", zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V). "De Tuinwijk is bijvoorbeeld een heel kansarme wijk." Daarom komt de stad nu met het actieplan Beringen-Mijn. "Op die manier willen we meer mensen in armoede bereiken", gaat Vints verder. "We zien vandaag bijvoorbeeld heel veel Bulgaarse migratie. Het is een kunst om hen te verenigen en daar ook aanspreekpunten te hebben, om daarmee aan de slag te gaan."