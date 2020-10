Beringen wil de kanaalzone omvormen tot een hippe buurt

Voor al die plannen is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan nodig, en het is de bedoeling dat eind 2023 rond te hebben. In 2025 zouden de werkzaamheden dan van start kunnen gaan. "De Kasteletsingel wordt in dit plan ook aangepakt en omgevormd. Het blijft een rijweg met tweemaal twee rijstroken maar de singel zal worden heringericht tot een groene stadsboulevard", zegt schepen van stadsontwikkeling Patrick Witters. Vandaag en zaterdag is er een infomarkt voor de buurtbewoners.