Beschietingen tussen Armeniërs en Azerbeidzjan, Iran dreigt terug te slaan als raketten over de grens blijven komen

Vandaag is opnieuw een tiental raketten over de grens neergekomen in de buurt van enkele dorpen in het noordwesten van Iran. Daarbij is een gebouw verwoest en viel er zeker een gewonde. Dat is de voorbije dagen al vaker gebeurd, al is niet duidelijk wie van de twee kemphanen de raketten heeft afgevuurd. (Lees verder onder de foto).