Bijna 1 miljoen euro voor renovatie Brouwershuis Antwerpen: "Rosmolen en pompen worden weer operationeel"

Alle onderdelen zijn ook nog aanwezig, zoals de pompen en de rosmolen. Die molen dreef een machine aan die water opschepte om het op de bovenverdieping in bakken te gieten. Via een buizenstelsel ging het dan naar de brouwerijen. Het is de bedoeling om alles weer te doen werken. De molen werd aangedreven door paarden. De stallen van die paarden zijn er ook nog.

Het Brouwershuis bleef fungeren als waterverdelingscentrum tot in 1930. Rond 1856 werd de installatie gemoderniseerd, met pompen in plaats van de rosmolen en met metalen in plaats van houten onderdelen. In 1933 werd de site als museum heropend.