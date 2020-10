Europese luchtvaartagentschap verklaart Boeing 737 MAX veilig om te vliegen: wellicht dit jaar weer in de lucht

Het bereikte veiligheidsniveau bij recente testvluchten was "hoog genoeg", argumenteert Patrick Ky, de topman van EASA. Met nog extra aanpassingen in de toekomst zal dat niveau alleen maar nog toenemen, luidt het. De formele beslissing moet nog genomen worden, maar als alles volgens plan verloopt zouden de toestellen van het type 737 MAX tegen het eind van dit jaar weer in het Europese luchtruim toegelaten worden.



De Boeing 737 MAX werd in 2017 geïntroduceerd. In maart 2019 werden alle toestellen aan de grond gezet, na twee kort op elkaar volgende crashes waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen. In oktober 2018 stortte een 737 MAX van Lion Air neer in Indonesië. 189 mensen overleefden het ongeval niet. In maart 2019 stierven alle 157 inzittenden van een 737 MAX van Ethiopian Airlines.

In december zette Boeing ook de productie van het toestel tijdelijk stop. In mei van dit jaar werd ze weer in beperkte mate opgestart, met de bedoeling om ze alsmaar verder op te drijven.