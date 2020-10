Britse premier Boris Johnson wil zijn land voorbereiden op een "no deal brexit", zonder akkoord met de EU

Een van de grote struikelblokken die een akkoord in de weg staan, is visserij. Concreet gaat het over de toegang van vissers uit de EU in de Britse wateren. Door zijn ligging heeft het Verenigd Koninkrijk -en dan vooral Schotland- recht op zeer grote exclusieve economische zones in de Atlantische Oceaan en daarin liggen interessante visgronden. Tot nu toe hadden onder meer Nederlandse, Franse, Belgische en Spaanse vissers daar toegang, althans volgens de quota vastgelegd door de EU. Het opeisen van die visgebieden "voor onze vissers" was net een van de argumenten van de voorstanders van de brexit tijdens het referendum daarover enkele jaren geleden.

Er zijn echter ook andere kwesties: zo helpt het niet echt dat de Britse regering via het parlement nu onderdelen van een eerder met de EU afgesloten akkoord eenzijdig wil schrappen. Premier Johnson gaf toen zelf toe dat hierdoor "een beetje het internationale recht geschonden wordt", iets wat hem ook in eigen land verweten werd.

Bekijk hier een fragment uit de reactie van premier Johnson in "Het Journaal van 16 oktober: