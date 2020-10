Chinese kleuters drinken binnenkort Oost-Vlaamse Inex-melk, online besteld via webshop Alibaba

“De melk van Inex komt van koeien die zich in een straal van 70 kilometer rond ons bedrijf in Bavegem, bij Sint-Lievens-Houtem, bevinden”, vervolgt Dierickx. “Belgische melk staat heel hoog aangeschreven op de Chinese markt, het is een kwaliteitslabel. We verminderen de eiwitten in onze melk, omdat kinderen die minder nodig hebben, en we voegen er meer vitaminen en mineralen aan toe. Dat maakt ons product nog interessanter voor de Chinezen. We gaan via sociale media en websites heel gericht reclame maken bij onze doelgroep, kinderen van 2 tot 4 jaar. Het wordt natuurlijk wel afwachten of het een succes wordt. Het is een nieuw segment, dus het zal wat tijd nodig hebben, maar het marktonderzoek toont dat er wel degelijk vraag is naar de groeimelk."