Computerwinkel tijdens coronacrisis: “De verkoop piekte, maar er was ook veel materiaal te kort”

Het populairst de voorbije maanden waren schermen en printers. “Thuiswerkers hadden een extra scherm nodig, omdat het aan de laptop lastig werken is. Ze kochten ook een printer omdat ze er thuis geen meer hadden staan en alles altijd op het werk printten. Ook webcams waren erg populair, maar die waren direct uitverkocht. We zijn nog altijd aan het wachten op de levering.”

Het is dus niet alleen maar goed nieuws voor de sector. “We hebben materiaal te kort, want de grote producenten kunnen niet meer leveren. Er was te weinig productie omdat fabrieken enkele maanden stillagen en tegelijkertijd steeg de verkoop. Door die twee pieken hebben wij onze sluitingsperiode kunnen overbruggen. Maar het is nu wel jammer dat we niet meer kunnen verkopen door dat tekort aan nieuw materiaal”, besluit Declercq.