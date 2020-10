Dag van het Zoniënwoud of nieuwe expo? Met deze tips weet u wat te doen dit weekend (maar hou het veilig)

De Leiestreek herbergt enkele musea voor de fijnproever, zoals het museum Dhondt-Dhaenens in Deurle, het Museum van Deinze en de Leiestreek (Mudel) of het Roger Raveelmuseum in Machelen aan de Leie.

Om de twee jaar bundelen die hun krachten voor de Biënnale van de Schilderkunst, waarbij ze werken uit hun eigen collecties tentoonstellen in combinatie met gloednieuwe, hedendaagse kunst. Als toemaatje is er nog een gratis tentoonstelling in het museum Gevaert-Minne in Sint-Martens-Latem met intrigerend werk van Gideon Kiefer.

Al dat moois is nog tot zondag te zien, maar met de nieuwe restricties is dit voor de musea toch een beetje eindigen in mineur. We doopten het in juli bij de opening al "blijf-in-uw-kotkunst" en bij de sluiting van de Biënnale lijkt de geschiedenis zich weer te herhalen. Desondanks, een prettig weekend!