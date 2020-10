De mens is niet gemaakt om in een kot te blijven en te leven

En toch ziet het ernaar uit dat we dat opnieuw gaan moeten doen. Onder de vele lessen die de corona-crisis ons geleerd heeft, is dit er één die we allemaal gevoeld hebben: de mens is niet gemaakt om in een afgesloten bubbel te leven. De mens is een sociaal wezen die zijn energie, zijn levenslust, zelfs zijn bestemming, vindt in het contact met anderen. Wie zich de voorbije maanden nooit eenzaam gevoeld heeft, mag zijn hand opsteken.

Verbondenheid met de ander vormt de essentie van het leven, is één van mijn klassieke stellingen. Ze wordt gevoed door alle getuigenissen waarmee ik dag in dag uit geconfronteerd word in mijn praktijk.