Deinze trakteert zorgpersoneel op gratis rondje reuzenrad als bedanking voor coronawerk

Het reuzenrad staat op het Sint-Poppoplein in Deinze en is 40 meter hoog. Er is plaats voor bijna 150 mensen in 26 gondels. "De gondels hangen ver genoeg van elkaar, een bezoek is zeker coronaproof", zegt D'Haenens nog. "Bij goed weer kan je de 3 torens van Gent zien aan de ene kant en aan de andere kant zie je zelfs de Noordzee liggen."