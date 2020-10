Disney+ waarschuwt voor racisme bij "Peter Pan", "Dombo" en "Aristokatten"

De discussie over racisme in de Verenigde Staten is flink opgelaaid na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Die overleed in mei bij zijn arrestatie door witte agenten. Ook tv- en filmmakers worden ter verantwoording geroepen.

Eerder dit jaar haalde HBO de klassieker "Gone with the wind" van zijn streamingkanaal HBO Max, een film die speelt tijdens de Amerikaanse Burgeroolog, toen de zuidelijke staten tegen de noordelijke vochten, met de slavernij als inzet. Twee weken later werd de film weer aangeboden, maar nu met een waarschuwing over slavernij.

Ook andere films en tv-series kwamen onder vuur. Alle Britse streamingplatforms verwijderde de absurd-komische Britse reeks "Little Britain" omdat de acteurs zich zwart schminkten voor bepaalde rollen. Dat "blackfacen" wordt als beledigend ervaren. De acteurs van "Little Britain" hebben er zelf spijt van. De BBC plaatste een waarschuwing bij de "The Germans"-aflevering van de legendarische comedyreeks "Fawlty Towers"..