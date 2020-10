Druivencross Overijse pas eind januari: "Kans is groter dat Van Aert en Van der Poel dan wel deelnemen"

Of deze gewijzigde datum ook beter is voor de organisatie is nog afwachten. Al ziet Van Roy het positief in. "De kans is natuurlijk groter dat we de twee grote vedetten, Wout Van Aert en Mathieu Van der Poel, toch op de deelnemerslijst krijgen", zegt de organisator. "Voor 1 november zag ik dat niet meer lukken, want ze zullen dan nog maar pas klaar zijn met hun wegseizoen. Dus in die context zou eind januari wel ideaal zijn."