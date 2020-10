Een koninklijke geste: waarom Filip Delphine ontvangt en doet wat Albert had moeten doen

Dat was 1996. Drie jaar later pas kwamen we te weten dat diezelfde Albert een buitenechtelijke dochter had. En na zijn koningschap zou hij in een bittere procedure zeven jaar lang het daglicht ontkennen en zijn vaderschap over die dochter aanvechten. In de week waarin een arrest van het hof van beroep hem definitief op zijn nummer zette en die dochter volledig rehabiliteerde, bestempelde een kinderpsychiater de omgang van Albert met zijn drie andere kinderen als “emotionele verwaarlozing”.