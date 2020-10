Expert pleit voor helderheid in studentensteden: "1 kleurcode per stad voor hoger onderwijs"

Universiteiten en hogescholen in Vlaanderen beslissen onafhankelijk van elkaar welke corona-alarmcode ze hanteren. De Universiteit Gent schakelt binnenkort over op code rood en houdt amper nog fysieke lessen, de hogescholen in de Artveldestad houden het op code oranje. Daar gaan lessen in beperkte mate nog door. "Dat is niet helder, 1 kleurcode per stad zorgt voor duidelijkheid", zegt professor Brecht Warnez.