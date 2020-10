Expo dakloze vrouwen in Brussel: “Ondanks gruwelijkheden, probeer ik nieuw leven op te bouwen”

Jennifer (foto) is bijna 40 en één van de 15 vrouwen die geportreteerd worden op de nieuwe tentoonstelling van daklozenorganisatie Samusocial. Met indringende foto's en getuigenissen die werden ingesproken door actrice Hella D'Haeyer kom je te weten hoe ze op straat zijn geraakt. Zoals Jennifer die oorspronkelijk opgroeide in Luik. "Mijn adoptievader heeft me verkracht en ik werd zwanger. Ik was 15 toen mijn dochter werd geboren. Ik heb geprobeerd abortus te plegen door me van de trap te laten vallen. Maar dat is niet gelukt."