Fans KV Mechelen enthousiast over komst Steven Defour: "Hij heeft wat onze ploeg nodig heeft"

Steven Hoefnagels heeft rood-geel bloed door zijn aderen stromen. Al jaar en dag gaat hij kijken naar elke wedstrijd van KV Mechelen. Steven tapt er zelfs pinten voor de supporters. "De komst van Steven Defour is echt een fantastische transfer. Hij heeft het juiste karakter en de ervaring die we op het middenveld kunnen gebruiken. Hij komt terug thuis bij KV waar het voor hem allemaal begon. Nu hebben we gewoon een Rode Duivel in de ploeg die de jonge gasten kan begeleiden. Mooi gedaan van de club!"