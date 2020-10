"Fietsen door de Bomen" is mooiste fiets- en voetgangersbrug

"Fietsen door de Bomen" is vorig jaar geopend. Het is een fiets- en wandelpad tussen de kruinen van de bomen in Hechtel-Eksel. Het pad slingert in twee grote cirkels door het Pijnven, tot op een hoogte van 10 meter. Tot nu toe heeft "Fietsen door de Bomen" al 450.000 fietsers gelokt.