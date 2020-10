Fons Verplaetse, ex-gouverneur Nationale Bank, overleden aan gevolgen van COVID-19

Verplaetse begon al in 1953 voor de Nationale Bank te werken, bij de studiedienst. Begin jaren 80 haalde toenmalig premier Wilfried Martens hem binnen in zijn kabinet om mee het herstelbeleid van de regering uit te werken. De Belgische economie was toen volledig uitgeput geraakt, onder meer door de oliecrisis tijdens de jaren 70. Doordat de energieprijzen snel stegen, gingen ook de lonen hier (automatisch) snel de hoogte in. En dat fnuikte de concurrentiekracht van ons land. Een van de meest in het oog springende beslissingen in dat herstelbeleid was de devaluatie van de Belgische frank met 8,5 procent, in 1982.

In de jaren daarna werd dat herstelbeleid in kleine kring verder uitgewerkt, in het buitenverblijf van Verplaetse in Poupehan. Aanwezig: de premier, toenmalig ACV-vakbondsleider Jef Houthuys, de toenmalige voorzitter van de BAC-bank Hubert Detremmerie (BAC was de voorloper van Dexia en Belfius) en Verplaetse zelf. Poupehan is sindsdien het symbool van achterkamertjespolitiek, waarbij politieke beslissingen in kleine kring worden genomen.