Gent topstad voor startende studenten: zowat elke werkdag begint een student met een onderneming

Nog anderen zijn op zoek naar iets voor zichzelf en vinden het niet. Ze starten dan maar een onderneming om de leemte op te vullen. Dat is ook het verhaal van Maybritt en Ruslan. Zij zijn jaar 3 geleden gestart met Davai Delicious Dumplings. Ze zochten goedkope en gezonde studentensnacks, vonden die niet, en maakten dan maar zelf Russische vegan dumplings (een gerecht dat bestaat uit stukjes deeg die om een vulling gewikkeld zijn). Ruslan Podgaetskiy: "Een onderneming starten tijdens onze studies was echt wel heel moeilijk, maar was toch wel handig. Tegen het moment van ons afstuderen, waren we klaar om écht naar de markt te gaan: we maakten eerst de vegan dumplungs voor chefs en cateraars, en nu verkopen we ze ook in winkels. Ik zou het iedereen aanraden om een onderneming te starten tijdens de studies, want het is een goede levensles ook. Mailen met je professor of groepswerken maken op school, dat is wel leuk en zo. Maar dan echt business cases meemaken, praten met klanten en leveranciers: dat is dan natuurlijk écht anders. Het is natuurlijk héél belangrijk je huiswerk goed te maken: welke zijn mijn kosten, wat heb ik nodig, hoe lang kan ik het trekken? Dat is echt wel veel belangrijker dan je denkt."