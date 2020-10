Voorzitter Kinderarmoedefonds over armoede in coronatijd: "We moeten kinderen uit het isolement halen"

"Ons land doet het helaas niet goed wat kinderarmoede betreft", vertelt Noël Slangen, voorzitter van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting. "Bij ouderen is armoede de afgelopen tien jaar afgenomen, maar kinderarmoede is sterk aan het toenemen. Met corona wordt dat probleem nog erger." Dat komt doordat een deel van die armoede veroorzaakt wordt door isolement, iets dat door corona nog vaker voorkomt. "Veel mensen in armoede leven bijvoorbeeld met veel mensen op een kleine oppervlakte op een plaats waar geen groen in de buurt is", gaat Slangen verder. "We zien dan ook een toename van het intrafamiliaal geweld, en dat baart me wel zorgen."