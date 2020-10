Hondentherapeut over incident Tremelo: "Uitzonderlijk, maar honden worden niet zomaar agressief"  

Gisterenmiddag heeft een wandelaar het lichaam van een 83-jarige man ontdekt in natuurgebied De Bolloheide. Het slachtoffer was eerder op de dag op zoek naar zijn hond die ontsnapt was en mogelijk heeft die hond dus zijn eigen baasje aangevallen, al is het ook mogelijk dat de man onwel is geworden en daarna door zijn hond is toegetakeld. Het parket zoekt uit of de hond zijn eigen baasje heeft doodgebeten.

Volgens hondengedragsdeskundige Els Jaspart uit Ottenburg, Huldenberg, is dit een zeer uitzonderlijk geval. "Dit is toch wel extreem en heb ik nog niet eerder gezien." Jaspart stelt zich ook meteen de vraag hoe die hond bij die 83-jarige man terecht is gekomen. "Wat doet een 83-jarige man met een Cane Corso? Dat is een grote hond en geen gemakkelijke. Dit is geen goede match tussen baasje en hond", vertelt ze in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant.