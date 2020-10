Horeca Vlaanderen over sluiting: "Dit is gewoon een gitzwarte vrijdag"

"Wij gaan met een zeer fors steunpakket komen, ook federaal", reageert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) in "Het Journaal". "Dat gaat over zeer veel geld gaan, we gaan echt diep in onze beugel tasten omdat we vinden dat we die beslissing niet kunnen nemen als we niet voor een fatsoenlijke compensatie kunnen zorgen."

Vandenbroucke erkent dat de horecasector de voorbije maanden veel inspanningen heeft gedaan om veilig te werken. "Maar het punt is vandaag dat we het aantal contacten willen verminderen."

Horeca Vlaanderen heeft trouwens geen begrip voor zij die zich niet aan de regels hebben gehouden. "Ik begrijp niet dat mensen zich niet houden aan die weinige inspanningen die gevraagd worden", zei Matthias De Caluwe eerder vanavond.