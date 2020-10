Inge Vervotte bestuurder bij VN-fonds voor slachtoffers van mensenhandel

Het UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons financiert meer dan 60 projecten in 40 verschillende landen, waarmee elk jaar 3.000 mensen worden geholpen.

België is de grootste donor van het UNVTF en financiert 2 miljoen euro, één derde van het totale budget. Dat gebeurt via de Blue Heart Campaign, een mondiale bewustmakingscampagne om mensenhandel en zijn impact op de maatschappij te bestrijden.

In het verleden was Inge Vervotte Vlaams en federaal minister voor CD&V. In 2012 verliet ze de politiek en tot op vandaag leidt ze de zorggroep Emmaüs.