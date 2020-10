Jongeren in Thailand blijven betogen tegen de premier ondanks het samenscholingsverbod

De Thaise jongeren eisen dat premier Prayuth Chan-ocha en zijn regering ontslagen worden. Prayuth is een voormalig stafchef die in 2014 met een staatsgreep de verkozen premier Yingluck Shinawatra aan de dijk zette. De voormalige juntaleider leidt nu een regering die het gevolg is van verkiezingen waarbij grote oppositiepartijen ontbonden werden en een nieuwe grondwet die de militairen een sterke greep op de politiek geven.

Bovendien eisen de jongeren dat de invloed van de monarchie -en zeker van de weinig populaire koning Maha Vajiralongkorn of Rama X- ingeperkt wordt. De coronacrisis heeft in Thailand weliswaar veel minder toegeslagen dan elders in Azië, maar het toerisme is daar wel de dupe van en dat weegt op de economie, maar ook de industrie en de diensten lijden. Veel jongeren zien weinig toekomst in de huidige starre structuur en verwijzen naar de democratische omwenteling -staatsgreep eigenlijk- waarmee in 1932 het koninklijk absolutisme werd afgeschaft. De voorbije decennia is de macht van het koningshuis in Thailand in samenspraak met de militairen opnieuw gevoelig toegenomen.