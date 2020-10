Kerkhof van Marialoop in Meulebeke bijna vol: "Er is nog maar plaats voor 2 inwoners"

De politieke impasse in Meulebeke leidt nu ook al tot problemen op het kerkhof. De gemeente is al een tijdje onbestuurbaar, waardoor burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) op dit moment niets kan beslissen. Er is een aanbesteding om meer plaats te voorzien op het kerkhof van Marialoop, maar zonder goedgekeurd meerjarenplan in de gemeente zit die beslissing vast.

Burgemeester Verwilst stelt zelf nu een tijdelijke oplossing voor. "We kunnen de urnen van toekomstige overledenen tijdelijk op andere plekken in Meulebeke laten plaatsen", zegt hij. "Er zijn nog 5 vrije plaatsen voor urnen in onze gemeente. Op termijn zouden we die overleden personen op de juiste locatie kunnen terugzetten."

Op het kerkhof van Marialoop is er wel nog plaats om mensen effectief in de grond te begraven, maar 80 procent van de inwoners laat zich normaal gezien cremeren.