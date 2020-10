Kinderziekenhuis ZNA Koningin Paola op "beestige wijze" opgefleurd

Na het overlijden van Ferre werd de vzw With love by Ferre opgericht. "Er was heel veel geld ingezameld voor Ferre zijn behandeling", vertelt Lotti. "Na zijn dood hebben we beslist om het resterende geld te besteden aan de droom van onze zoon: kindjes gelukkig maken. Zo gingen we aan de slag in UZ Leuven, UZ Gent, UZA en nu ook het Paola Kinderziekenhuis."

Het thema safari is bewust gekozen. "Eerst en vooral spreekt het jong en oud aan. Daarnaast is wetenschappelijk aangetoond dat natuur een helend effect heeft op het herstelproces van een kind." Elk kind kan een kamer kiezen met zijn of haar favoriete dier. Er is keuze uit zebra’s, giraffen, olifanten en flamingo’s.