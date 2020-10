Koop in oktober een maand niets nieuws en draag zo bij aan het welzijn van mens en planeet

Het fenomeen – ontstaan in de jaren ‘20 om de Amerikaanse slabakkende economie na wereldoorlog 1 aan te zwengelen - heeft vandaag alles te maken met de groeiobsessie van bedrijven aangestuurd vanuit een neo-liberale logica. De gloeilamp van Livermore is hiervan het meest sprekende eclatante voorbeeld. In 1925 maakten fabrikanten van gloeilampen - van General Electric in Amerika tot Osram in Duitsland en Philips in Nederland - de wereldwijde kartelafspraak om geen gloeilampen te produceren die langer dan 1000 uur branden. Ze sloten dit kartel nadat ze gezien hadden dat één van de eerste gloeilampen uit 1901 die de oude kerosinelantaarns in de brandweerkazerne van Livermore moest vervangen, 5 jaar later toen de brandweerkazerne moest verhuizen nog steeds brandde. De gloeilamp van de fabrikant Shelby Electric Company was toen al een symbool geworden. Ze werd in een speciale doos en onder politiebegeleiding naar haar nieuwe thuis gebracht. De lamp brandt ondertussen na meer dan 100 jaar nog steeds en is trouwens een toeristische attractie geworden.