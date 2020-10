Laatstejaarsstudenten Heilig Graf Turnhout schrijven brief naar minister Vandenbroucke: “Willen onze stem laten horen”

De laatstejaarsstudenten van het Heilig Graf in Turnhout hebben een brief geschreven in verband met de coronamaatregelen die gelden op de scholen. Volgens hen houden die regels niet echt steek in vergelijking met de regels die buiten de schoolpoort gelden. “Het feit dat wij tijdens de pauze met 1.000 leerlingen op de speelplaats staan en dat we buiten de school maar met vier mensen mogen afspreken, vinden wij heel onduidelijk”, zegt Dina Peeters, laatstejaarsstudenten Humane Wetenschappen. “Ons doel met deze brief was niet om met oplossingen te komen of om een klaagbrief te maken, maar we wilden de stem van de jongeren laten horen.”