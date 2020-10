Legertop duikt op in decor van "Thuis": "Maar de strijd tegen COVID-19 is geen fictie"  

In het filmpje dat Defensie vandaag online heeft gezet, spelen admiraal Hofman en generaal-majoor Thys eerst een dialoog in Bar Madam, maar al snel stappen de twee uit hun rol, om hun medewerkers erop te wijzen dat de strijd tegen COVID-19 géén fictie is.

Waarom heeft de legertop voor dit medium -een online filmpje- gekozen? “Toen ik in het verleden met videoboodschappen werkte, merkte ik dat het veel beter werkte dan brieven of mails versturen”, zegt generaal-majoor Thys.

“Met video bereiken we de hele organisatie beter. En dat is wat we moeten bereiken: iedereen moet weten dat de corona-epidemie nog lang niet voorbij is.”