Man uit Anderlecht opgepakt na jarenlange zoektocht: pedoseksueel maakte kinderporno met eigen dochter en kinderen van vrienden en kennissen

Nog twee jaar later, in 2018, doken er opnieuw beelden op, deze keer mét resultaat. De Australische politie vond via het IP-adres van de beelden sporen naar een verdachte in ons land. De federale gerechtelijke politie vond op sociale media foto's met dezelfde kenmerken als in de kinderpornografische beelden. Het meisje op de foto's leek heel sterk op het meisje op de beelden van de Russische site en ook het behangpapier op de achtergrond was hetzelfde.