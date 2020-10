Man uit Koksijde veroordeeld voor seksisme: "Hij wou enkel spreken met een mannelijke agent"

Op 5 juli vorig jaar werd de politie opgeroepen toen hij zich verdacht gedroeg. Een jonge inspectrice van politiezone Westkust ondervroeg hem. “Maar hij weigerde pertinent om haar vragen te beantwoorden of mee te werken,” sprak de procureur. “Hij zei expliciet dat hij enkel wou spreken met een mannelijke agent. Hij bedreigde haar zelfs in het Arabisch. In onze samenleving is er een volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen, daarom vragen we uit principe een boete van 2.000 euro.”

De rechter gaf hem de gevraagde boete van 2.000 euro met daarbovenop een celstraf van 7 maanden. De vrouwelijke agente en het Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen waren betrokken bij de zaak, maar stelden zich geen burgerlijke partij.