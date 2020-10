Meer amputaties dan ooit, spoedarts roept op: “Annuleer zelf geen consultaties of behandelingen”

“Stel je ziekenhuisbezoek niet uit en annuleer zelf geen consultatie of behandeling”, daartoe roept spoedarts Kevin Vereecken van het ZNA Stuivenberg in Antwerpen op in Gazet Van Antwerpen. Het ziekenhuispersoneel zag in de periode van maart tot het begin van de zomer een enorme terugval in het aantal patiënten, en dat baart hen zorgen.