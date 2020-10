Kortrijkse café-uitbaters minder geïnteresseerd in gratis winterterras: "Mogelijke verstrenging zorgt voor onrust"

De stad Kortrijk liet gisteren weten dat er 30 winterterrassen mogen komen. Dat zijn er 5 keer meer dan vorig jaar. Die beslissing kwam er omdat veel café-uitbaters daar interesse in hadden. "Maar nu slaat de twijfel toe", zegt schepen van Economie, Arne Vandendriessche (Open VLD). "We hebben de kans gegeven aan ondernemers om een gratis winterterras te plaatsen voor hun zaak. In het begin hadden we 40 aanvragen, maar ondertussen hebben er al 10 afgehaakt door de onzekerheid over de mogelijke verstrenging van de coronamaatregelen voor de horecasector."