Terreuraanslag nabij Parijs: man is neergestoken en dader doodgeschoten door politie

Volgens de Franse televisiezender BFMTV is omstreeks vijf uur vanmiddag het lichaam van een man met zware verwondingen aan de keel ontdekt in Conflans Saint-Honorine, een gemeente ten noordwesten van Parijs. Het zou gaan om een leraar uit een middelbare school. Het slachtoffer was overleden.

De lokale politie maakte daarop melding van een man met een groot mes die op de vlucht is geslagen. Die werd even later aangetroffen nabij een school in de naburige gemeente Eragny. Hij zou de politie bedreigd hebben en die heeft daarop de vermoedelijke dader doodgeschoten.

Volgens getuigen zou de dader slogans als "Allah akbar" (god is de grootste) geroepen hebben, wat zou wijzen op de daad van een extremistische moslim. Politiebronnen zeggen ook dat de leraar cartoons van de profeet Mohammed getoond hebben in de les geschiedenis in de school en mogelijk is dat de aanleiding voor de moord.