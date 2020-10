Na scholen nu ook sportclub dicht vanwege coronabesmettingen: burgemeester van As sluit tennisclub

Gisteren zijn in Limburg opnieuw 302 coronabesmettingen bijgekomen. Het zijn er in een week tijd al 1.365, een stijging met 14 %. We hebben nu in Limburg de kaap van de 11.000 besmettingen sinds de uitbraak van de pandemie overschreden. Er liggen 52 mensen in de ziekenhuizen, de meesten van hen zijn afgelopen week opgenomen. 11 krijgen intensieve zorgen.