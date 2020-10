Jaarmarktcross Niel zonder publiek: bevoorradingszakje met versnaperingen te koop voor wie voor de televisie volgt

De opbrengst van de zakken gaat naar een goed doel. "We schenken de opbrengst integraal aan drie Nielse basisscholen. Door de coronacrisis konden zij geen schoolfeest of eetfestijn organiseren om geld in het laatje te brengen."

Mensen die zo’n zak willen, kunnen een bestelling plaatsen via het mailadres fieropniel@gmail.com. De zakken kunnen thuis geleverd worden, met extra verzendingskosten, of ze kunnen afgehaald worden in een lokaal cafeetje in Niel.