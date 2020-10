Nostalgische plek in Waasland helemaal vernieuwd: "In Zomerhuis in Stekene hebben heel veel mensen hun lief leren kennen"

“Mijn vader was geniaal”, zegt Jean Veyt, oudste zoon van de oprichter van het Zomerhuis. Met het zwembad, de horecazaak en recreatie was het Zomerhuis een échte trekpleister. Op topdagen hadden we tot 1.300 bezoekers. Het is dan uiteindelijk in verval geraakt en gesloten. Maar we zijn blij dat het weer open gaat, weliswaar hypermodern, maar dat moet nu zo. We zijn sowieso blij dat het begrip ‘Zomerhuis’ standhoudt, net als het gedachtegoed van mijn vader.