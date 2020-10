AZ Lokeren wordt specialisatieziekenhuis: materniteit moet verdwijnen

"Het is een algemene trend dat Vlaamse en Belgische ziekenhuizen meer en meer moeten samenwerken en gespecialiseerde zorg moeten aanbieden. De nadruk in het AZ Lokeren komt te liggen op alles wat poliklinisch is en via het dagziekenhuis kan gebeuren", zegt gedelegeerd bestuurder Koen Michiels van het AZ Lokeren. Het ziekenhuis plant een fusie met het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas en zal zich specialiseren in orthopedie en revalidatie. De plannen zijn ambitieus en het ziekenhuis wil daarmee tegemoetkomen aan de vraag van de overheid om meer in te zetten op samenwerking met andere ziekenhuizen en specialisatie.