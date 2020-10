Plannen voor een eerste middelbare school in Sint-Pieters-Leeuw

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw schat dat er in de gemeente zowat 1.600 studenten van het middelbaar onderwijs wonen. Een flink deel van hen loopt nu in Halle school. "Het zou een enorme troef zijn mochten deze leerlingen hun eerste twee jaren in het middelbaar onderwijs dichtbij huis kunnen doorlopen", zegt de Leeuwse schepen voor onderwijs Ann Speeckaert (CD&V). Het zal nog wel even duren voor het zover is. Eind deze maand buigt de gemeenteraad zich alvast over de aanvraag tot erfpacht.