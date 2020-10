Regering heeft strenge coronamaatregelen klaar "om erger te voorkomen", ontdek ze hier

"Ik ben mij er ten volle van bewust dat dit harde maatregelen zijn", zegt premier De Croo. "De komende weken gaan zeer moeilijk zijn, maar om erger te voorkomen moeten we nu actie ondernemen." De premier richt zich ook uitdrukkelijk tot "zij die zwaar geraakt zijn" en zware economische kosten hebben. "We zullen alles op alles zetten om u bij te staan. We gaan niemand loslaten in deze moeilijke periode."

Daarom verdubbelt de federale regering de overbruggingskredieten voor zij die noodgedwongen moeten sluiten, worden bestaande steunmaatregelen (uitstel van betaling, bvb.) verlengd en komt er een tijdelijke kwijtschelding van de RSZ-bijdrage.

Vlaanderen doet ook zijn duit in het zakje. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kondigt een verhoging van de compensatiepremie aan, tot 10 procent van het omzetverlies voor bedrijven die meer dan 60 procent omzet boeken.

Er is niet alleen de economische schade, ook de emotionele schade dreigt groot te zijn. "We gaan elkaar minder vastpakken, maar we gaan elkaar niet loslaten", probeert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) iedereen een hart onder de riem te steken. "We gaan daar grote inspanningen voor doen."

